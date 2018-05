Fostul portar al lui Bayern si al nationalei Germaniei, Oliver Kahn, crede ca o asemenea seara ii poate ruina toata cariera lui Karius.

"O noapte ca asta il poate ruina. Nu stiu ce sa spun. Ai nevoie de mult timp ca sa-ti scoti din minte ce s-a intamplat. Am fost portar, e brutal sa vad ce am vazut in seara asta", a spus Kahn la ZDF.