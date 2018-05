O zi pana la finala Cupei Moldovei. Milsami Orhei si Zimbru Chisinau se vor duela maine in unul dintre cele mai importante meciuri din acest sezon - VIDEO

Milsami Orhei si Zimbru Chisinau vor lupta maine seara in finala Cupei Moldovei. Cele doua echipe s-au intalnit in campionat saptamana trecuta. Atunci, partida s-a incheiat la egalitate, scor 0 la 0. Antrenorul celor de la Milsami sustine ca meciul de maine va fi unul diferit.

Veaceslav RUSNAC, ANTRENOR MILSAMI ORHEI: "Finala este ceva deosebit. Va fi cu totul alt meci. Indemn toata lumea sa vina la stadion, va fi un meci frumos."

Andrei COJOCARI, CAPITAN MILSAMI ORHEI: "Cred ca tuturor fotbalistilor le plac asemenea meciuri. Stadionul va fi plin, va fi o atmosfera extraordinara. Ne gandim doar la victorie."

Romeo SURDU, ATACANT MILSAMI ORHEI: "Constientizam miza acestui meci. Nu joci o finala in fiecare zi."

Pentru cei de la Zimbru, castigarea Cupei este singura sansa de a evolua in Europa League.

Vladimir AGA, ANTRENOR ZIMBRU CHISINAU: "Fortuna a fost de partea noastra. Am inceput dramatic, dar, pana la urma, asa a fost soarta sa trecem in finala. Sper ca nu in zadar."

Ion JARDAN, CAPITAN ZIMBRU: "Este singura sansa de a salva si a repara sezonul catastrofal de anul trecut. Ne dorim acest trofeu, din toate punctele de vedere."

Finala Cupei Moldovei dintre Milsami si Zimbru Chisinau se va disputa maine, la ora 20:00, pe stadionul Zimbru.