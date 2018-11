Olanda este in semifinalele Ligii Natiunilor UEFA, dupa ce a smuls remiza intr-un meci spectaculos pe terenul Germaniei, scor 2 la 2 - VIDEO

Germania a inceput splendid derby-ul cu Olanda, jucat la Gelsenkirchen. Werner si Sane au marcat in primele 19 minute. Olandezii, insa, au crezut in sansa lor pana in ultimul moment si au revenit superb pe final. Quincy Promes a inscris in minutul 85, iar Van Dijk a dat lovitura 5 minute mai tarziu si oaspetii au smuls remiza. Olanda a incheiat grupa A cu 7 puncte, la fel ca si Franta, insa olandezii au fost mai buni in meciuri directe si, astfel, s-au calificat in semifinalele Ligii Natiunilor.

Virgil VAN DIJK, CAPITANUL NATIONALEI OLANDEI: „Trebuie sa fim cu totii mandri de echipa noastra. Eu, cu siguranta, sunt foarte mandru. Am muncit foarte mult, in fiecare meci si sa fim rasplatiti pentru asta e fantastic.”

Astfel, in semifinalele Ligii Natiunilor UEFA vor juca Olanda, Elvetia, Anglia si Portugalia. Tragerea la sorti va avea loc la Dublin, pe 3 decembrie. Portugalia va gazdui meciurile decisive ale turneului, in orasele Porto si Guimaraes, anul viitor, intre 5 si 9 iunie, 2019.