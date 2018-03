Oleg Reabciuc e pe val la FC Porto. Moldoveanul care evolueaza in liga a doua din Portugalia a inscris din nou - VIDEO

Oleg Reabciuc a marcat pentru 2 la 0 in meciul dintre FC Porto B si Sporting Covilhã. A fost deja al patrulea gol pentru fundasul moldovean in cele 7 meciuri disputate in liga a doua din Portugalia. FC Porto B s-a impus aseara cu 3 la 0 si ocupa locul 6 in campionat.

Oleg Reabiuc parcuge o perioada fantastica. Pe langa faptul ca a marcat 3 goluri in ultima luna, fundasul moldovean de 20 de ani a fost convocat in premiera la nationala pentru amicalul contra Coastei de Fildes.