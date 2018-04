Oleg Reabciuk si-a calificat echipa in finala turneului Premier League International Cup - VIDEO

Oleg Reabciuk a reusit sa marcheze in minutul 89 unicul gol in meciul dintre FC Porto B si echipa de tineret a celor de la Newcastle. Portarul englezilor a respins in fata dupa un sut al portughezilor, iar Reabciuk a trimis in poarta goala.

Fundasul moldovean de 20 de ani a mai avut cateva ocazii in prima repriza. S-a incheiat 1 la 0, iar formatia lui Reabciuk va intalni in finala Premier League International Cup o alta echipa engleza, Arsenal Londra.

Oleg REABCIUK, FUNDAS FC PORTO B: "Echipele engleze sunt foarte bine pregatite, practica un alt fotbal decat al nostru. Sunt sigur ca va fi un meci frumos."

FC Porto B este actuala detinatoare a trofeului Premier League International Cup. Oleg Reabciuk a marcat in acest sezon 5 goluri si a debutat pentru nationala Moldovei.