Oleg Reabciuk si-a prelungit contractul cu FC Porto. Moldoveanul va ramane la lusitani cel putin pana in 2021 - VIDEO

Oleg Reabciuk isi va continua cariera la FC Porto. Fundasul de 19 ani si-a prelungit contractul cu gruparea portugheza pana in 2021. Oleg Reabciuk a adunat 35 de meciuri in tricoul reprezentativei de pana la 19 ani a clubului si o partida pentru echipa a doua. Totodata, moldoveanul a evoluat si in Liga Campionilor la tineret, unde a ajuns alaturi de pustii de la FC Porto pana in sferturi. Reabciuk a debutat pentru selectionata de tineret a Moldovei.



Oleg Reabciuk a ajuns in Portugalia la varsta de 4 ani. Moldoveanul este si cetatean al Portugaliei.