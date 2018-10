Oleg Tudorean, pe podiumul Campionatului Mondial de armwrestling. Sportivul moldovean a cucerit medalia de bronz la turneul din Antalya

Tudorean a ajuns pana in semifinale, in care a cedat, la capatul unei partide echilibrate, in fata unui sportiv din Armenia. A fost a 6-a medalie a Moldovei, la mondialul de armwrestling din acest an. Tot la seniori, Daniel Procopciuc a cucerit aurul.

La tineret, Mihaela Lazari a obtinut doua medalii de aur, la bratul stang si cel drept, in categoria de 65 de kilograme. Valeria Chiparus a cucerit aurul la bratul stang si medalia de argint, la bratul drept, in limitele categoriei de 50 de kilograme.