Olympique Lyon continua dominatia in fotbalul feminin. Gruparea franceza a cucerit pentru a treia oara consecutiv trofeul Ligii Campionilor - VIDEO

Olympique Lyon a cucerit trofeul Ligii Campionilor pentru a treia oara consecutiv, dupa ce s-a impus aseara cu 4 la 1 in fata celor de la Wolfsburg. Dupa 90 de minute in care niciuna dintre echipe nu a putut marca, in prelungiri, Wolfsburg a deschis scorul.

Chiar si asa, fericirea nemtoaicelor nu a durat prea mult. In minutul 96, Popp a fost eliminata pentru un fault dur, iar jocul gruparii germane s-a prabusit. Lyon a marcat de 4 ori in mai putin de 20 de minute.

Este al cincilea trofeu Champions League pentru Olympique Lyon. Formatia franceza a mai cucerit trofeul in 2011, 2012, 2016 si 2017.