Optimisti, inaintea marelui derby. Zimbru Chisinau merge fara frica la meciul de campionat cu rivala Sheriff

Ion JARDAN, FUNDAS ZIMBRU CHISINAU: "Is convins ca maine va fi un meci foarte greu pentru ei, chiar daca noi suntem mai tineri. Cu siguranta, ca joc de echipa si colectiv, suntem peste Sheriff. "

Ilie DAMASCAN, ATACANT ZIMBRU CHISINAU: "Ne asteapta un meci foarte dificil. Daca sa luam rezultatele din ultimul an, cred ca, cu cea mai buna echipa din Moldova. Noi, insa, suntem acum intr-o forma fizica foarte buna. "

Pentru Zimbru, in derby, nu va putea juca Alexandru Onica, care a fost suspendat. Galben-verzii ocupa locul 4 in Divizia Nationala, cu 6 puncte la activ. Sheriff este lidera, cu 13 puncte. Zimbru vine dupa o victorie, in fata echipei Dinamo-Auto. Sheriff a remizat in ultima partida cu Sfantul Gheorghe.