Ore numarate pana la debutul lui Iurie Bejenari in Bellator. Luptatorul moldovean care reprezinta Franta a trecut cantarul oficial si si-a intalnit adversarul - VIDEO

Cu o zi inainte de marea lupta din Bellator, Iurie Bejenari s-a intalnit fata in fata cu adversarul sau in cadrul cantarului oficial. Moldoveanul care reprezinta Franta spune ca a trait emotii de neuitat.

Iurie BEJENARI, LUPTATOR MMA: "Am avut o adrenalina pe care e greu sa o redai, trebuie sa traiesti asa momente. Am intalnit foarte multe persoane din MMA, sunt inca fanul lor."

Chiar daca va reprezenta Franta in competitia din aceasta seara, Bejenari nu a uitat de unde a pornit.

Iurie BEJENARI, LUPTATOR MMA: "Cum vedeti, langa patul meu sta drapelul care imi da foarte multa energie. Stiu de unde vin, stiu unde m-am nascut."

Iurie Bejenari il va intalni in cadrul galei Bellator 200, pe suedezul Amir Albazi, in lupta din categoria de pana la 57 de kg. Turneul se va desfasura in aceasta noapte, la Londra.