Ore numarate pana la meciul nationalei Moldovei contra Austriei din preliminariile Campionatului Mondial din 2018 - VIDEO

Igor DOBROVOLSKI, ANTRENOR NATIONALA MOLDOVEI "În orice sport, pe prim plan stă rezultatul, iar apoi, dacă la acest rezultat se mai adaugă şi un joc frumos, e pur şi simplu minunat. Dacă faci un joc frumos, e posibil şi un rezultat bun."

Pentru austrieci evolueaza jucatori de top precum David Alaba, de la Bayern Munchen, sau Marko Arnautovic de la Stoke City.

Alexandru EPUREANU, CAPITAN NATIONALA MOLDOVEI "Nu are sens să ne concentrăm pe un anumit jucător de la selecţionata Austriei. Au mulţi jucători buni care evoluează în campionate puternice.”

Eugeniu CEBOTARU, MIJLOCAS NATIONALA MOLDOVEI “Sunt increzut ca vom da toate puterile si o sa scoatem un rezultat frumos.”

In 2003, Moldova a invins Austria cu 1 la 0. Totusi, in ultimele partide nationala noastra a cedat de fiecare data. Cele doua selectionate au fost in aceeasi grupa preliminara pentru Campionatul European din 2016, iar austriecii s-au impus in ambele meciuri. Partida dintre Austria si Moldova se joaca astazi de la 21:45.