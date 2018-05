Ostapenko, in istoria rusinoasa la Roland Garros: “Am cedat presiunii”

Ostapenko a castigat Open-ul francez anul trecut dupa ce a invins-o in finala pe Simona Halep, dar acum paraseste competitia din primul tur. Ostapenko a fost invinsa de Katerina Kozlova, o sportiva din Ucraina, clasata pe locul 66 in ierarhia WTA. Kozlova s-a calificat dupa 7-5, 6-3.

"SUNT FOARTE NERVOASA!"

Jelena Ostapenko spune ca a cedat in fata presiunii imense la Paris. Asteptarile erau mari de la ea, dupa victoria de anul trecut.

"Sunt foarte dezamagita si foarte nervoasa. Sunt foarte, foarte nervoasa si vreau sa dau timpul inapoi.

Am simtit o presiune incredibila cand am intrat pe teren azi. Am vrut sa le arat tuturor ca sunt in stare sa lupt. Dar am simtit o presiune incredibila si nu am fost eu azi pe teren", a spus Ostapenko.

Ostapenko a intrat in istoria neagra a tenisului. E a sasea jucatoare eliminata din primul tur la un turneu de Grand Slam pe care l-a castigat. Ultima data s-a mai intamplat in 2005!