Palmeiras s-a impus in Campionatul Braziliei pentru a doua oara in ultimele 3 sezoane. Echipa a castigat meciul cu Vasco da Gama, scor 1 la 0 - VIDEO

Palmeiras a cucerit titlul cu numarul 10. Verzii s-au impus cu o diferenta de 5 puncte fata de locul secund. In pofida acestui succes, echipa s-a aflat intr-o perioada dificila in vara acestui an, asa ca la carma acesteia a venit Luiz Felipe Scolari. Legendarul antrenor a salvat situatia si a condus echipa spre un nou titlu.

Luiz Felipe Scolari a mai fost antrenorul lui Palmeiras de doua ori. Din 1998 pana in 2000 si din 2010 pana in 2012. De asemenea, tehnicianul a devenit campion mondial in anul 2002, cand se afla in fruntea selectionatei braziliene.