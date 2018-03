Pana vine urmatoarea lupta in UFC, Ion Cutelaba se antreneaza la ... FIFA 18. Hulk de Moldova a participat la deschiderea unei zone de joc FIFA din capitala - VIDEO

Ion Cutelaba, primul si unicul luptator moldovean din UFC, si-a demonstrat astazi si talentul de gamer. Hulk de Moldova a participat la deschiderea unei zone de joc FIFA din capitala. Luptatorul a acceptat provocarea fanilor si a jucat un meci de fotbal virtual. Nu a fost pentru prima oara cand Cutelaba a jucat FIFA.

Ion CUTELABA, LUPTATOR UFC: "E un joc foarte interesant. Orice barbat poate spune. Mai ales daca sunt mai multi baieti cu care te poti duela, e super. Trebuieste antrenament, trebuieste antrenor. Dupa vreo ora de vreme, bat pe oricine aici."

Mihail BERCO, GAMER: "In cusca cred ca se descurca mai bine. La cyberfotbal asa. L-am lasat un pic sa ma castige, sa prinda un pic de aer. Cred ca in cusca m-ar lasa si eu sa-l castig."

Cutelaba a vorbit despre echipa de fotbal preferata, dar si despre fotbalistii pe care ii cunoaste.

Ion CUTELABA, LUPTATOR UFC: "Imi place Barcelona. Cristiano Ronaldo, el e mai vestit. Fiecare se uita la cel mai vestit. Nu sunt mare amator, cunosc doar cateva echipa, doar cativa fotbalisti mai renumiti."

Luptatorul moldovean poate deveni in curand si el protagonistul unui joc video. Ion Cutelaba ar urma sa apara in renumitul UFC 3.

Ion CUTELABA, LUPTATOR UFC: "Din pacate nu m-au pus inca in joc, dar peste un timp voi fi si eu acolo. Vreau data viitoare sa ma invite cand o sa faca UFC aici. Acolo o sa fie mai interesant, o sa-mi iau si manusile din masina."

Ion Cutelaba are 2 victorii si 2 infrangeri in UFC. Urmatoarea lupta a lui Hulk de Moldova ar putea avea loc in aceasta vara.