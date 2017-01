Panica la un meci de hochei din Cehia. Acoperisul unei sali de sport s-a prabusit, chiar in timpul partidei - VIDEO

Momentul a fost surprins de camere de supraveghere. In interior se aflau in jur de 80 de persoane, iar cand au aparut primele semne ca acoperisul ar putea sa se strice, oamenii au fugit spre iesire. Majoritatea a plecat la timp, asa ca nimeni nu a patit nimic grav.

Totusi, 2 elevi au fost raniti usor, in timp ce erau evacuati de salvatori. Presa straina scrie ca in Cehia a nins puternic, iar pe acoperisuri stratul de zapada a ajuns pana la jumatate de metru. Acesta ar fi unul din motivele preliminare ale incidentului. Cladirea a fost recent data in folosinta si a trecut toate inspectiile.