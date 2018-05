Parada campionilor. FC Barcelona a facut o tura prin oras, cu autocarul, pentru a celebra titlul si Cupa Spaniei cucerite recent - VIDEO

Imbracati in tricourile echipei si cu steaguri in maini, Los Cules, cum mai sunt numiti suporterii Barcelonei, au invadat strazile orasului pentru a vedea cele 2 trofee cucerite de favoritii lor, in acest sezon.

Messi, Iniesta, Suarez si ceilalti membri ai echipei au parcurs orasul pe un autocar decapotabil, iar trofeul de campioana a Spaniei si Cupa Regelui au fost instalate in fata. In afara de cei de pe strazi, au fost si multi oameni care ieseau la balcon, pentru a-i saluta pe fotbalisti. Pentru Blaugrana, este al 25-lea titlu in istorie si cupa cu numarul 30. Astfel, echipa a reusit dubla nationala pentru a 8-a oara.

Pe drum, jucatorii au flamanzit, asa ca au comandat pizza.

FC Barcelona mai are un obiectiv important in acest sezon. Catalanii vor sa incheie campionatul neinvinsi. Barca mai are de jucat 4 meciuri in La Liga, iar urmatorul este chiar marele derby cu Real Madrid. Partida va avea loc pe Camp Nou, pe 6 mai.