Parcurs de exeptie si o finala fabuloasa. Nationala Portugaliei s-a impus in finala Campionatului European de futsal in fata selectionatei Spaniei - VIDEO

Portugalia a cucerit primul titlu european la futsal, dupa ce s-a impus cu 3 la 2 in fata Spaniei. Magicul Ricardinho a deschis scorul inca in primul minut de joc. Spania a reusit sa intoarca scorul. Tolra si Lin au inscris pentru iberici.

Spanioliii au beneficiat si de un penalty in repriza a doua, pe care insa nu l-au transformat. In ultimul minut de joc Coelhio a trimis partida in prelungiri. Acelasi Coelhio a punctat din penalty 10 minute mai tarziu si a adus victoria lusitanilor. In finala mica, Rusia s-a impus la limita, scor 1 la 0 in fata Kazahstanului.