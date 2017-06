Parcurs fantastic pentru nationala Moldovei de tenis la Fed Cup. Echipa noastra s-a impus cu 3 la 0 in duelul contra reprezentativei Algeriei - VIDEO

Dupa succesul cu 3 la 0 din debutul turneului grupei a III-a euro-africane din Fed Cup contra Mozambicului, astazi fetele din echipa noastra au repetat scenariul. Moldova a trecut clar de nationala Algeriei, scor 3 la 0.

La proba de simplu, Gabriela Porubin a avut emotii in duelul cu Lynda Benkaddour. Jucatoarea noastra a trecut cu 7 la 6, 6 la 7 si 6 la 3. A urmat partida Alexandrei Perper, care a trecut cu 6 la 3 si 6 la 4 de adversara sa.

La dublu, aceasta a facut echipa cu Vitalia Stamat. Fetele nu le-au dat nicio sansa rivalelor din Algeria, impunandu-se cu 6 la 0 si 6 la 3 la finele unei partide ce a durat mai putin de o ora.

Maine Moldova intalneste nationala Marocului in ultima partida din faza grupelor in cadrul turneului grupei a III-a euro-africane din Fed Cup. In cazul unei victorii, Moldova se va califica in play-off.