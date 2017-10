Parcurs fara infrangere pentru Barcelona in campionatul Spaniei. Catalanii s-au impus lejer in fata celor de la Athletic Bilbao - VIDEO

Messi a deschis scorul in minutul 36 in duelul cu Athletic Bilbao. Argentinianul putea semna dubla, insa a ratat incredibil. Scorul final de 2 la 0 a fost stabilit de Paulinho in prelungirile partidei. Barcelona este lider in La Liga, reusind 9 victorii si o remiza in primele 10 meciuri din campionat. De neinvins este si Valencia.

Liliecii au trecut la limita de formatia Alaves, scor 2 la 1. Rodrigo si Zaza au inscris pentru oaspeti. Golul gazdelor a fost reusit de Alexis. Astfel, Valencia isi continua parcursul fabulos in La Liga, ocupand locul 2 dupa 10 etape.