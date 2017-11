Parcurs perfect pentru TSKA in Euroliga de baschet. Rusii au trecut de spaniolii de la Unicaja si sunt lideri in clasament - VIDEO

Dupa infrangerea cu Fenerbahce din etapa trecuta, TSKA a revenit in forta in Euroliga de baschet. Rusii s-au impus aseara in fata celor de la Unicaja, scor 89 la 80. Chiar daca au condus la pauza mare, TSKA a tremurat in sfertul 3, cand spaniolii s-au impus cu 26 la 17. Oaspetii au intors soarta partida in ultima parte si au reusit cea de-a 7 victorie in acest sezon.

Tot ieri, Panathinaikos a trecut la limita de Real Madrid, scor 82 la 80. Spaniolii si-au asigurat un avans de 14 puncte la pauza, insa grecii au revenit fantastic. Panathinaikos a smuls victoria in ultimele secunde de joc.

Panathinaikos ocupa locul 4 in Euroliga de baschet, iar in urmatoarea etapa intalneste formatia Unicaja.