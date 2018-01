Parcurs superb pentru Dinamo MAI, in noul sezon al Campionatului Moldovei la volei. Echipa a invins, astazi, marea rivala Dinamo Tiraspol, scor 3 la 0, la seturi - VIDEO

Dinamo Tiraspol, echipa aflata in reformare, are multi jucatori tineri in lot. Formatia din stanga Nistrului nu a reusit sa tina piept, astazi, rivalei Dinamo MAI. Chisinauienii au dominat copios derby-ul si au avut emotii doar in al doilea set. Gazdele au castigat partida, scor 25 la 19, 25 la 21 si 25 la 17.

Valentin PIREU, ANTRENOR DINAMO MAI: "Pe fon de relaxare, in unele momente, se putea si mai bine. Dar e o victorie cu 3 la 0. "

Eduard AJDER, JUCATOR DINAMO MAI: "Am jucat usor. Eram convins in victoria noastra. "

Alexandr REBDELO, ANTRENOR DINAMO TIRASPOL: "Am ca obiectiv ca echipa sa ajunga in top 4, apoi, sa indeplinim alte teluri ale noastre. Acum se creeaza o echipa absolut noua. Din lotul de anul trecut, doar un jucator a ramas."

Dinamo MAI are un start splendid, in noul sezon, cu 3 victorii in 3 etape de campionat.