Paris Saint-Germain a incheiat prima jumatate a campionatului Frantei in postura de lider: are 11 puncte avans fata de a doua clasata - VIDEO

Mbappe a driblat tot in fata sa si i-a pasat lui Cavani, care a inscris cu o executie spectaculoasa. Atacantul uruguayan a ajuns, astfel, la 50 de goluri marcate in anul 2017. PSG si-a dublat avantajul in meciul cu formatia Caen, dupa pauza. A inscris Mbappe, care in ziua meciului a implinit 19 ani.

Berchiche a mai punctat, pentru gazde. Caen a inscris pe final, din penalty. PSG este lidera in Franta, cu 50 de puncte. Tot aseara, AS Monaco a invins-o pe Rennes cu 2 la 1. Falcao si Keita Balde au marcat, pentru monegasci.

AS Monaco si Olympique Lyon impart pozitia secunda in clasament, cu cate 41 de puncte.