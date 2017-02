Paris Saint-Germain a obtinut o victorie cu emotii in Campionatul Frantei: A invins formatia Lille cu 2 la 1 - VIDEO

La scorul de 1 la 0 pentru PSG, Areola a gresit incredibil si le-a oferit mingea adversarilor, care au egalat. Portarul parizienilor a fost salvat de coechipieri, care au smuls victoria in prelungiri. Lucas Moura a marcat la o faza suspecta de offside.

Paris Saint-Germain ocupa locul 2 in liga franceza, cu 52 de puncte. Lidera AS Monaco are cu 3 puncte mai mult, dupa ce a invins, in deplasare, gruparea Montpellier cu scorul de 2 la 1. Glik si Mbappe au inscris golurile monegascilor.

Hilton a punctat pentru gazde. Pe locul 3 in Campionatul Frantei se afla Nice, cu 49 de puncte, dar si un meci mai putin jucat.