Paris Saint-Germain, de neoprit! A ajuns la a 6-a victorie consecutiva in Franta: Di Maria - eroul meciul cu cei de la Angers - VIDEO

Angel Di Maria a executat impecabil o lovitura libera, in partida cu Angers. Gazdele au ratat, apoi, cateva ocazii de egalare, iar, pe final de meci, Di Maria a marcat pentru 2 la 0 si a inchis conturile.

PSG are 74 de puncte acumulate. Tot atatea are lidera AS Monaco, insa echipa din Principat a jucat cu un meci mai putin. Intre timp, in Spania, Athletic Bilbao a demolat gruparea Las Palmas, scor 5 la 1. Iker Muniain a fost imperial, cu un gol din lovitura libera...

Si altul dintr-un demi-voleu superb.

Athletic Bilbao ocupa locul 6 in liga spaniola.