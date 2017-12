Mayweather, unul dintre cei mai bogati sportivi din istorie, a lansat o provocare pentru Kobe Bryant de baschet 1 contra 1. "Sunt gata sa joc cu tine, unu la unu, pentru 1 milion de dolari!", i-a scris Floyd baschetbalistului pe Instagram. Acesta nu a raspuns inca.

Mayweather a incasat 300 de milioane de dolari dupa victoria cu Conor McGregor.

Bryant e unul dintre cei mai titrati baschetbalisti din istorie, cu 5 titluri NBA, 2 titluri MVP si 18 aparitii in All Star Game. LA Lakers a retras numerele 8 si 24, purtate de Bryant in cariera sa.