Parma revine in elita fotbalului italian: a promovat in liga superioara la 3 ani de la faliment. Cum au sarbatorii fanii echipei - VIDEO

Mii de fanii ai echipei Parma au venit in centrul orasului pentru a se bucura impreuna de promovarea favoritilor sai in Serie A. Suporterii au avut si un ritual de celebrare a triumfului echipei.

In ultima etapa a ligii secunde, Parma a invins gruparea Spezia cu 2 la 0, in deplasare. Ceravolo si Ciciretti au marcat golurile.

Parma a promovat in Serie A dupa 3 ani dificili. In martie 2015, clubul a falimentat, iar echipa a fost retrogradata in liga a patra. Parma a reusit sa se impuna de fiecare data si sa promoveze pe rand, in liga a treia, a doua, iar acum si in esalonul superior, Serie A. Parma este o echipa de traditie a fotbalului din peninsula. Intre anii 1992 si 2002, ea a cucerit de 3 ori Cupa Italiei, o data supercupa, de 2 ori Cupa UEFA si inca o data Supercupa Europei.