Participanta jocurilor olimpice de la Londra, Tatiana Chisca, a avut o prestatie nemaipomenita in timpul Cupei Moldovei la inot. Sportiva a acumulat cel mai mare puncataj - VIDEO

Dupa ce a impresionat la Campionatul European de inot din aceasta vara, Tatiana Chisca si-a aratat forta si la competitiile interne. Weekend-ul trecut, sportiva de 23 de ani, s-a impus in Cupa Moldovei la inot, surclasandu-si oponentele in mod autoritar. La finalul celor 3 distante parcurse, inotatoarea a totalizat 2099 de puncte, rezultat echivalent cu prima pozitie.

La proba masculina, cel mai bine s-a descurcat Nichita Bortnicov, speranta Moldovei la natatie, care are inca doar 16 ani. Totalul sau de 1896 de puncte, i-a permis tanarului sportiv sa urce pe prima treapta a podiumului

In acest an, Cupa Moldovei la inot a intrunit un numar record de participanti, nu mai putin de 203 sportivi s-au inscris la aceasta competitie. Dupa competitie, la gala de premiere, Federatia de Natatie din Republica Moldova i-a oferit un premiu in valoare de 1500 de dolari lui Evghenii Carabetchi, mentorul Tatianei Sacultan, campioana Jocurilor Olimpice printre juniori.