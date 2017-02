Pas cu pas, spre titlu. Chelsea a invins in aceasta dupa-amiaza formatia Arsenal Londra si s-a revansat pentru infrangerea din tur, scor 3 la 1 - VIDEO

Belgianul a intrat in posesia balonului la jumatatea terenului si a driblat rand pe rand toti adversarii intalniti in cale, ca intr-un final sa-l invinga si pe portarul Cech. A fost golul de 2 la 0 pentru Chelsea, dupa ce Marcos Alonso a deschis scorul in meciul cu Arsenal de pe Stamford Bridge.

In fata a peste 40 de mii de spectatori, Chelsea a dominat prima repriza, insa Arsenal a avut ocazia sa egaleze inainte de a pleca la vestiare. In minutul 85 Fabregas a mai punctat o data pentru aristocrati, dupa o gafa a portarului tunarilor.

In minutele de prelungiri, Giroud a redus din diferenta. S-a incheiat 3 la 1. Dupa victoria uriasa de astazi, Chelsea Londra este lider autoritar in Premier League, cu 59 de puncte la activ. In urmatoarea etapa aristocratii vor da piept cu formatia Burnley.