Pas gresit facut de FCSB, in goana dupa titlul de campioana a Romaniei. Ros-albastrii au remizat pe terenul echipei Viitorul - VIDEO

Vina a sutat de la aproximativ 25 de metri si nu i-a lasat nici o sansa portarului Balgradean sa blocheze. Viitorul Constanta a dominat prima repriza si a mai inscris, apoi, prin Gavra. Gazdele, totusi, nu au plecat la cabine cu avantajul de doua goluri.

Goalkeeper-ul Valentin Cojocaru a deviat in poarta sa sutul lui Dennis Man. FCSB a jucat cu mult mai bine in repriza secunda si a reusit sa egaleze. Budescu a marcat cu un sut superb din lovitura libera.

2 la 2 a fost si scorul final, la Ovidiu. FCSB ramane lidera Campionatului Romaniei, cu 42 de puncte la activ. CFR Cluj este la doar 3 puncte in spate, dar are un meci rezerva, pe care il joaca in aceasta seara, cu Poli Iasi.