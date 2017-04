Pas gresit pentru Sheriff Tiraspol in Campionatul Moldovei: a pierdut meciul cu Academia - VIDEO

Academia a reusit sa o surprinda pe Sheriff deja in minutul 6. Mihai Rosca a marcat un gol frumos, dupa un corner. Sheriff a dominat meciul si a ratat numeroase ocazii. Eforturile viespilor au dat roade in minutul 66, atunci cand Ricardinho a egalat scorul cu un sut imparabil.

Tiraspolenii au fortat in ofensiva, insa golul decisiv a venit in poarta lor. Alexandru Vremea a inscris in minutul 84.

Intr-un alt meci de ieri, Milsami Orhei a invins echipa Speranta Nisporeni cu 1 la 0. Petru Racu a fost autorul golului.

Milsami are 56 de puncte acumulate, la moment fiind la egalitate cu Sheriff, dar tiraspolenii au jucat cu un meci mai putin.