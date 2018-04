Pas important in cariera lui Igor Picusceac. Fostul atacant al nationalei Moldovei a devenit antrenorul echipei de tineret de la FC Krasnodar

In varsta de 35 de ani, Picusceac facea parte din staff-ul tehnic al celor de la FC Krasnodar din primavara anului trecut. Fostul atacant moldovean a jucat pentru aceasta echipa intre anii 2009 si 2012.

In Rusia, el a mai evoluat pentru FC Amkar, iar in Moldova - la cluburi precum Sheriff sau Zaria. In tricoul selectionatei Moldovei atacantul a sustinut 24 de partide, in care a marcat trei goluri.