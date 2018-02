"Iubesc jocul asta!"

Chiar si asa, Evra va mai avea de asteptat pana a reveni in Premier League. Francezul a fost suspendat din toate competitiile pana la 30 iunie, dupa ce a lovit un suporter inaintea unui meci din Europa League. Evra are 36 de ani si a evoluat in trecut pentru Manchester United, Juventus sau Marseille.