Patru coincidente bizare care ar putea indica noua campioana mondiala! Ce s-a intamplat in urma cu fix 20 de ani

Franta si Croatia isi disputa in aceasta seara, de la ora 18:00, ora Romaniei, titlul mondial! Cele doua nationale se vor intalni in finala de la Moscova!

Croatia se afla pentru prima data in istoria sa intr-o finala de Campionat Mondial, in timp ce Franta poate castiga marele trofeu dupa 20 de ani.

Inaintea partidei, francezii se incurajeaza si cred ca au sanse mai mari de a castiga meciul. Ei se leaga inclusiv de cateva lucruri petrecute la ultima Cupa Mondiala la care au triumfat.

Cele 4 coincidente care ar putea indica Franta drept castigatoarea finalei

1. In 1998, anul in care Franta cucerea titlul mondial nr.1, Real Madrid castiga Liga Campionilor, asa cum s-a intamplat si in acest sezon.

2. Tot in acelasi an de mai sus, Israel castiga concursul european muzical Eurovision, lucru care s-a intamplat si in acest an, in luna mai.

3. Croatia a fost si in acea editie un adversar pentru francezi, insa in faza semifinalelor.

4. Tot ca atunci 20 de ani, Franta a fost repartizata in grupa C, tot alaturi de Danemarca, asa cum s-a intamplat si acum, in Rusia.