Pe urmele tatalui. Fiul renumitului fotbalist moldovean Serghei Clescenco, Nicky a marcat primele goluri pentru echipa de juniori a celor de la Leiria, in liga portugheza U19 - VIDEO

Nicky Clescenco, care evolueaza pe pozitia de fundas central, a inscris cate un gol in fiecare repriza, pentru Leiria. Echipa sa a castigat meciul cu Academica, scor 4 la 2. Leiria ocupa locul 6, in Campionatul de juniori al Portugaliei, seria sud. Nicky are 17 ani si este fiul renumitului fotbalist moldovean Serghei Clescenco.

Acesta a jucat la Zimbru Chisinau, dar si la mai multe echipe din strainatate, precum Zenit Sankt-Petersburg, gruparea olandeza Go Ahead Eagles sau cele israeliane, Maccabi Haifa si Hapoel Tel Aviv. Serghei Clescenco a marcat 11 goluri pentru selectionata. La moment, el antreneaza nationala Moldovei de tineret.