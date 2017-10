Pe urmele tatalui. Fiul legendarului fotbalist african George Weah face senzatie la Campionatul Mondial de juniori - VIDEO

Timothy Weah incepe sa demonstreze ca vrea sa iese din umbra tatalui sau. Nascut la New York, pustiul a ales sa reprezinte Statele Unite, iar aseara a facut legea pe teren. A marcat de 3 ori in partida cu Paraguay, de la Campionatul Mondial sub 17 ani.

Echipa Statelor Unite a castigat meciul, scor 5 la 0, si s-a calificat in sferturile de finala. Timothy Weah joaca pe post de atacant si la echipa de juniori a celor de la Paris Saint-Germain, impreuna cu atacantul moldovean Virgiliu Postolachi.

Tatal lui Timothy, legendarul George Weah, a jucat pentru nationala Liberiei si a fost vedeta cluburilor AS Monaco, PSG si AC Milan. In 1995, acesta a castigat Balonul de Aur si premiul FIFA pentru cel mai bun fotbalist din lume. George Weah candideaza acum pentru postul de presedinte al Liberiei – merge in turul 2 al alegerilor dupa ce a castigat primul tur.