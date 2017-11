Pedeapsa lui Oscar Pistorius, atletul paralimpic care si-a ucis logodnica, dublata

Pistorius a fost condamnat in prima instanta la sase ani de inchisoare pentru uciderea Reevai Steenkamp in ziua de 14 februarie 2013, in locuinta conjugala. Acesta a fost inchis, insa, doar pentru 10 luni, fiind ulterior mutat in arest la domiciliu.

Astazi, Curtea Suprema de Justitie din Africa de Sud a decis dublarea pedepsei lui Pistorius de la 6 ani la 13 ani si jumatate!

In aceste conditii, Pistorius se va intoarce cel mai probabil in spatele gratiilor.