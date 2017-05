Pentru al doilea an la rand, campioana Moldovei la fotbal se va decide in meciul de aur. Dacia si Sheriff au castigat partidele ultimei etape - VIDEO

Dacia a jucat pe terenul echipei Saxan Ceadar-Lunga si a marcat repede. Sarmov a deschis scorul in minutul 10, cu un sut din lovitura libera. Mijlocasul bulgar nu s-a oprit si a inscris apoi un alt gol superb.

Pe finalul reprizei, Saxan a obtinut un penalty, pe care Eza l-a transformat, iar in minutul 59, Mamah a deviat mingea in propria poarta si scorul a devenit egal, 2 la 2. Totusi, dacii au revenit in avantaj in cateva momente, gratie golului marcat de Isa.

A fost golul decisiv, iar Dacia a incheiat sezonul cu 69 de puncte. Tot atatea a acumulat Sheriff, care, aseara, a zdrobit-o pe CF Ungheni, scor 6 la 0. Ricardinho a reusit un hat-trick.

Astfel, Dacia si Sheriff vor disputa Meciul de Aur, pentru stabilirea campioanei. Partida va avea loc pe 31 mai, pe stadionul Zimbru. Anul trecut, Meciul de Aur a fost castigat de tiraspoleni. Aseara, Milsami Orhei a invins-o pe Zaria Balti, scor 2 la 0. Petru Racu si Alexandru Boiciuc au marcat cate un gol.

Milsami a incheiat sezonul pe locul 3, iar Zaria – pe 4. Ambele cluburi vor evolua in Europa League.