Pentru ea, este mai mult decat un meci de fotbal. Derby-ul capitalei Spaniei va fi unul special pentru mama fratilor Lucas si Theo Hernandez

Lucas Hernandez este fundas central, din Franta, care joaca la Atletico Madrid. El a crescut la acest club impreuna cu fratele sau, Theo, fundas stanga. Acum un an, insa, Theo a plecat sa joace la Deportivo Alaves, iar in aceasta vara, a ajuns la marea rivala, Real Madrid. Maine, fratii ar putea iesi pe teren unul impotriva celuilalt, in derby-ul capitalei Spaniei.

Py LAURENCE, MAMA: “Nicodata nu au mai jucat ca si rivali, dar acum chiar nu e o gluma! Le tot zic, tu ai grija cu fratele tau si tu tot.”

Laurence, mama celor 2 baieti, nu are o echipa favorita in meciul de maine.

Py LAURENCE, MAMA: “Inima mea e impartita, intre Lucas si Theo. Intre ei doi, pentru ca cel mai important, pentru mine, sunt feciorii mei.”

Laurence spune ca, in copilarie, Lucas si Theo au jucat mereu cu aceeasi minge, iar uneori s-au si certat.

Py LAURENCE, MAMA: “Uneori se mai contreaza. Sunt frati, totusi. Dar atunci cand se cearta, o fac asa cum se cearta copiii, pentru ca diferenta de varsta dintre ei este de 15 luni, dar mereu s-au inteles foarte bine. ”

Meciul Atletico – Real se va disputa maine, pe terenul echipei antrenate de Diego Simeone. Este pentru prima data din anul 1929, cand doi frati joaca in derby-ul madrilen, pentru formatii diferite.