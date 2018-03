Scrie istorie in Euroliga de baschet: Himki s-a calificat in play-off-ul competitiei - VIDEO

Pentru prima oara in istoria clubului, Himki s-a calificat in play-off-ul Euroligii de baschet. Rusii au reusit performanta, dupa victoria de aseara cu 85 la 73 in fata celor de la Anadolu.

Himki a inceput cu stangul partida, cedand in primul sfert. Rusii au revenit si s-au impus in restul partilor de joc.

Tot ieri, TSKA Moscova a trecut de Olympiakos cu 89 la 81. Rusii si-au garantat deja prima pozitie in clasament inainte de play-off.