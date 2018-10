Performanta buna pentru un moldovean in Liga Campionilor la handbal. Vitalie Nenita, jucatorul echipei finlandeze Cocks, a inscris 10 goluri in 4 meciuri ale turneului - VIDEO

Vitalie Nenita a inscris 3 goluri pentru Riihimaen Cocks, in meciul Ligii Campionilor. Echipa finlandeza a condus, la pauza, cu 17 la 15. In repriza secunda, Nenita si coechipierii au avut mult timp avantaj pe tabela de scor si au fost foarte aproape de prima victorie in cea mai importanta competitie europeana intercluburi.

Baietii de la Dinamo Bucuresti, insa, au fost mai eficienti pe final si au castigat meciul cu 32 la 31.

Dinamo are 6 puncte si ocupa locul secund, in grupa D, pozitie de pe care se califica in play-off. Cocks are doua puncte si este pe locul cinci. Jucatorul moldovean al echipei finlandeze, Vitalie Nenita a reusit sa inscrie 10 goluri in patru meciuri din Liga Campionilor.

El evolueaza pentru Cocks din anul 2014. Pana atunci, Nenita a jucat la formatia Olimpus-85 Chisinau.