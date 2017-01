Performanta fabuloasa a fotbalistului roman Florin Andone. Acesta a fost ales jucatorul lunii decembrie in Campionatul Spaniei - VIDEO

Florin ANDONE, ATACANT DEPORTIVO LA CORUNA: „ Este o mândrie pentru mine. Niciodată nu mi-am imaginat că o să ajung la acest nivel. Este o adevărată plăcere şi îi mulţumesc echipei mele, care a lucrat foarte greu luna trecută şi a obţinut rezultate bune. ”

Florin Andone a fost senzational in luna decembrie, reusind sa marcheze 3 goluri si sa ofere 2 pase decisive in meciurile pentru Deportivo La Coruna. In clasamentul celor mai buni jucatori ai lunii trecute, atacantul roman l-a devansat pe starul Barcelonei, Lionel Messi, dar si mijlocasul echipei Sevilla, Vitolo. Andone, fotbalist in varsta de 23 de ani, a ajuns la Deportivo in iulie si deja a marcat 6 goluri pentru club, in 17 meciuri jucate.