Performanta fabuloasa! Alexandru Gatcan va evolua in optimile Europa League. FC Rostov a eliminat formatia Sparta Praga - VIDEO

Dupa victoria uriasa de saptamana trecuta, scor 4 la 0, contra echipei din Cehia, FC Rostov si-a garantat practic calificarea in optimile Europa League. In aceasta seara, formatia din Rusia a remizat, scor 1 la 1 in deplasarea de la Praga. Moldoveanul Alexandru Gatcan a fost inlocuit la pauza. FC Rostov isi va afla adversarul din optimile Europa League maine.