Performanta fabuloasa pentru canotorii moldoveni Oleg Nuta si Ilie Sprincean: au luat medalia de aur la Campionatul Mondial sub 23 de ani

Oleg Nuta si Ilie Sprincean au parcurs distanta in mai putin de un minut si 41 de secunde. Duetul moldovean s-a impus la limita in fata perechilor de canotori din Romania si Ucraina, clasati pe locurile 2 si 3, respectiv. Luna trecuta, Nuta si Sprincean au cucerit doua medalii la Campionatul European sub 23 de ani: aur la 500 de metri si argint la 100 de metri.