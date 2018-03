Performanta fabuloasa pentru Columbus Blue Jackets in NHL. Echipa parcurge o perioada excelenta: opti victorii consecutive - VIDEO

Columbus s-a impus cu 4 la 3 in fata celor de la Boston. Partida a inceput perfect pentru Blue Jackets. Oaspetii au deschis scorul inca la debut. Gazdele au replicat in partea a doua. Au marcat de 3 ori in doar 10 minute.

Columbus a egalat in ultima parte de joc. In prelungiri, Atkinson a adus victoria pentru Blue Jackets.

A fost a opta victorie consecutiva pentru Columbus in NHL. Intr-un alt meci, Florida Panthers a trecut cu 2 la 0 de Montreal Canadiens. Ekblad si Barkov au garantat succesul gazdelor.