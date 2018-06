Performanta impresionanta a nationalei Moldovei de Rugby 7. Haiducii au cucerit medaliile de bronz la Campionatul European, Conferinta 1 - VIDEO

Campionatul European de Rugby 7, Conferinta 1, ceea ce reprezinta a 3-a divizie valorica a turneului, s-a desfasurat in orasul Sarajevo, capitala Bosniei si Hertegovinei. In grupa sa, nationala Moldovei a pierdut in fata Turciei, dar a obtinut doua victorii. Haiducii i-au batut pe bosnieci cu 26 la 10, si au trecut si de formatia din Muntenegru, scor 14 la 5.

Echipa noastra s-a calificat in sferturi, unde a invins Austria cu 24 la 19. In semifinale, insa, rugbistii moldoveni au cedat in fata Cehiei si, astfel, au ajuns sa joace meciul pentru locul 3. Aici, haiducii au fost superiori Serbiei, scor 22 la 14.

Moldova a cucerit bronzul in Conferinta 1, iar, in marea finala, Cehia a zdrobit Bosnia si Hertegovina cu 43 la 0. Doar finalistele au promovat in divizia secunda. In istoria participarii la Campionatul European de Rugby 7, cea mai buna performanta a nationalei Moldovei ramane locul 3 in esalonul superior, la turneul din anul 2007.