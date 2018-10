Performanta remarcabila, pentru doi boxeri moldoveni. Vasile Cebotari a cucerit medalia de argint, iar Mihail Taranu - distinctia de bronz, la turneul ce a avut loc in Rusia

Vasile Cebotari a concurat in limitele categoriei de 54 de kilograme. El a ajuns pana in finala, in care a cedat la puncte, in fata unui boxer rus. Mihail Taranu, in cadrul categoriei de 48 de kilograme, a pierdut in semifinale, in fata unui pugilist azer si a obtinut bronzul.

Lotul Moldovei, la Campionatul European de box intre juniori, a fost compus din 11 baieti si 3 fete.