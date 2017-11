Performanta remarcabila pentru doi sportivi moldoveni, la Campionatul Mondial de biliard piramida. Serghei Krijanovschii si Vladimir Reis au ocupat locul 2 la turneu - VIDEO

In drum spre finala, Serghei Krijanovschii si Vladimir Reis au invins echipe din Rusia, Ucraina si Kazahstan. In meciul decisiv, insa, perechea moldoveana a cedat, scor 4 la 7, in fata unui duet rus. Serghei Krijanovschii a fost campion mondial si european la biliard piramida, cunoscut si ca biliard rusesc, in proba de simplu.