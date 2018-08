Performanta remarcabila pentru judocanul moldovean Denis Vieru. Acesta a cucerit medalia de bronz la Grand Prix-ul de la Budapesta

In duelul pentru bronz al categoriei de greutate de pana la 66 de kilograme, Denis Vieru a doborat un sportiv din Mongolia. 2 minute si 37 de secunde a durat partida. Pentru Vieru, este a doua medalie cucerita la Grand Prix-uri, in acest an. In aprilie, in Antalya, el obtinuse argintul. Denis Vieru, antrenat de Veaceslav Bacal, ocupa locul 17 in clasamentul mondial.