Performanta superba a echipei Sheriff Tiraspol. Viespile au ocupat locul 45 in clasamentul UEFA al cluburilor

In sezonul recent incheiat, Sheriff a jucat in grupele turneului Europa League si a acumulat 9 puncte. A fost foarte aproape de calificare in play-off, dar a pierdut ultimul meci cu danezii de la FC Copenhaga.

In clasamentul UEFA pentru ultimii 5 ani, Sheriff ocupa locul 97. Milsami se afla pe locul 311, Zaria – pe 329, iar Zimbru – pe 335.