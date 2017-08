Performanta uluitoare pentru Moldova la Campionatul Mondial de Muaythai printre juniori si tineret. Luptatorii nostri s-au intors din Bangkok cu 2 medalii de aur si 3 de argint - VIDEO

Liviu Titica a invins rand pe rand luptatori din Turcia, Uzbekistan si Thailanda in drumul spre titlul mondial. Sportivul nostru si-a devastat adversarii intr-un mare fel, 2 KO-uri in 3 lupte.



Liviu TITICA, LUPTATOR: “Thailandezul a fost foarte puternic. A fost foarte increzut in el, in ochii lui am vazut asta, dar eu am aratat ca-s mai puternic si l-am invins.”



Andrei GROSU, ANTRENOR: “Are un viitor splendid, cu conditia ca va continua sa munceasca asa cum a si facut-o pana acum.”



Cu aur s-a intors acasa si Igor Duca. Luptatorul de doar 12 ani l-a invins in finala pe un alt sportiv din Thailanda si si-a facut un cadou superb de ziua sa. A devenit campion mondial.



Igor DUCA, LUPTATOR: “ Cel mai important este să nu cedăm niciodată. Să mergem mai departe şi să devenim mai buni. ”



In cadrul competitiei, Moldova a mai cucerit 3 medalii de argint. Marius Covali, Gheorghe Plesca si David Chiperi au fost la un pas de a deveni campioni mondiali.



Gheorghe PLESCA, LUPTATOR: “Din pacate, am pierdut de la luptatorul din Rusia, dar pentru mine a fost o lupta foarte buna. Eu promit ca o sa-mi iau revansa de la rus.”

Pe langa medalie, David Chiperi s-a ales si cu un premiu de la Campionatul Mondial.

David CHIPERI, LUPTATOR: “Acest premiu l-am primit la nominalizarea “Rising Star”. Mă simt o stea în devenire.



In total, la Campionatul Mondial de Muaythai printre juniori si tineret au participat 86 de tari, iar Moldova s-a clasat pe locul 7.



Andrei GROSU, ANTRENOR: “Ei sunt eroii mei la acest moment, fiind ca la asa o varsta frageda, asa o dedicatie eu nu am vazut.”Vlad DIMA, ANTRENOR“La anul ne straduim sa ne revansam si sa luam in loc de argint, numai aur.”

Artur GROSU, PRESEDINTE FEDERATIA DE MUAYTHAI MOLDOVA: “Primordial investim in posibilitatea lor de a participa la asa competitii, dar sigur luptatorii care au demonstrat ca merita vor fi, intr-o oarecare masura, premiati.”



Campionatul Mondial de Muaythai printre juniori si tineret s-a disputat in perioada 3-11 august, la Bangkok. Moldova a fost reprezentata la turneu de 6 luptatori.